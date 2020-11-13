Tesla відкликає 15 тисяч електрокарів Model X

Компанія Tesla відкликає близько 15 тисяч моделей Tesla Model X в Сполучених Штатах Америки і Канаді.

За даними агентства Reuters, власники електричних кросоверів Tesla Model X повинні бути готові до того, що їхні автомобілі можуть бути відкликані. Причиною відкликання моделей стали суттєві проблеми з гідропідсилювачем керма.

Так, алюмінієві болти, що скріплюють підсилювач керма і корпус редуктора, схильні до корозії і подальшого руйнування, що, в свою чергу, призводить до ризику зниження потужності / відмови підсилювача рульового колеса.

На сьогоднішній день не було зафіксовано жодного випадку аварії, пов’язаної з несправністю.

: mmr.net.ua

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