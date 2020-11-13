Аптечная лихорадка: как коронавирусная болезнь повлияла на употребление антибиотиков

Пневмония при коронавирусной болезни имеет вирусное происхождение. Это означает, что при лечении ковида антибиотики не помогут. Однако с августа по октябрь 2020 года доля продаж антибиотиков в Украине выросла с 7 до 14%. Одна из причин — неконтролируемое потребление.

Для того чтобы понять, как коронавирусная болезнь повлияла на употребление антибиотиков, в издании LB.ua проанализировали данные аналитической системы исследования рынка «PharmXplorer»/«Фармстандарт» компании «Proxima Research», опубликованные на сайте Аптека.ua. Также мы попросили прокомментировать ситуацию врача-фтизиатра Оксану Молоду.

Антибиотики

В протокол лечения коронавирусной болезни действительно включены несколько видов антибиотиков, в частности: азитромицин, цефтриаксон, левофлоксацин и моксифлокацин. Эти лекарства используют только в случае подтвержденной сопутствующей бактериальной инфекции: перед тем, как назначать их, врачи должны провести соответствующие анализы.

— Уже весь мир знает, что природа изменений в легких при ковиде имеет васкулярные причины, как, например, при красной волчанке, — объясняет Оксана Молода. — То есть это не классическое воспаление, а атипичное, которое ни в коем случае не лечат антибиотиками. Действительно, бывает еще и бактериальная инфекция, но это можно определить только путем назначения соответствующих анализов. Это не значит, что рутинно врачи должны назначать антибиотики, ведь таких людей не так много — около 10% от всех больных.

Однако пациенты могут покупать лекарства самовольно, а не по назначению врача.

— Люди испуганы, видят статистику, видят абсолютную несостоятельность МОЗ принимать решение, — говорит Оксана Молода. — Заболевание ковид, даже если нет выраженных проявлений, воспринимается как смерть.

— Пациенты паникуют, и становится достаточно трудно отличить среднетяжелое течение от легкого. Соответственно, человек атакует своего семейного врача. Если врач адекватный, он объяснит, что это обычная вирусная инфекция, лечение симптоматическое. Потому доказательные врачи — это не пустые слова, а медики, руководствующиеся международными протоколами, которые составляются на основе соответствующих исследований, -продолжает врач. — К сожалению, большинство украинских врачей работают по стандартам постсоветской школы — без протоколов, но с каким-то индивидуальными подходам и методиками. К сожалению, это оказывает негативное влияние на здоровье пациента. Но человек может не слышать даже доказательного врача, паниковать, говорить, требовать серьезных действий. Под этим давлением врачи назначают что-то «типа лечения».

Фото: EPA / UPG

Поэтому антибиотики стали покупать больше?

Азитромицин — антибиотик, который, по протоколу лечения COVID-19, назначается симптоматически при подозрении на сопутствующую инфекцию. Для легкого течения — перорально в таблетках, для тяжелого — внутривенно. Спрос на препарат возрастает постепенно с апреля 2020 года. С июля по октябрь спрос вырос на 350%. По состоянию на 4 ноября прогнозировалось, что остатков азитромицина в аптеках хватит примерно на 15 дней. Сейчас в Киеве есть незначительный дефицит порошка для приготовления раствора для инъекций — ожидаются поставки (здесь и далее — по данным сервиса Tabletki.ua состоянию на 9.11.2020).

— Азитромицин — это очень классный антибиотик, но сейчас это моя боль, — говорит Оксана Молода. — В доковидную эпоху он прекрасно срабатывал на внутриклеточные организмы — микоплазмы и пневмоциты, которые часто вызывают пневмонию. Он имеет небольшое побочное действие и хорошо переносится пациентами. Но пока, из-за бесконтрольного приема в бешеных дозах, мы, можно сказать, потеряли его для пульмонологии на ближайшие десять лет. Большинство микроорганизмов будут к нему устойчивы, к сожалению.

Цефтриаксон — антибиотик, который протоколом лечения COVID-19 предусмотрен при среднетяжелой и тяжелой госпитальной пневмонии. Был резкий скачок спроса на цефтриаксон в начале октября. С апреля объемы потребления цефтриаксона выросли на 200%. По состоянию на 4 ноября прогнозировалось, что остатков в аптеках хватит чуть более чем на 15 дней, но пока раствор доступен в 398 аптеках Киева.

Левофлоксацин — антибиотик, который показан при тяжелом или среднетяжелом госпитальном течении болезни. В октябре 2020 года спрос на него вырос на 450%, но в ноябре уменьшился до 200%. 4 ноября прогнозируемое количество остатков было на 15 дней. Сейчас раствор для инъекций есть в 198 аптеках Киева.

Моксифлоксацин — синтетический препарат, который включен в протокол лечения в тяжелых госпитальных случаях. С апреля по октябрь 2020 года объемы его потребления выросли более чем в 10 раз. Прогнозируемые остатки по состоянию на 4 ноября — на 30 дней. Моксифлоксацин доступен только в 16 аптеках города Киева, в некоторых — под заказ.

— Моксифлоксацин — это синтетическое вещество из группы фторхинолонов сверхширокого спектра антибактериального действия, — объясняет Оксана Молода. — Даже бактериальную пневмонию мы лечим, начиная с простых антибиотиков, например, защищенных аминопеницелинов. Я своим пациентам это объясняю так: к вам на кухню залетела муха, и есть два решения — использовать мухобойку или сбросить ядерную бомбу. Муха, конечно, погибнет в обоих случаях, но последствия будут совсем другие. То есть если мы назначили фторхинолон при ковиде, а он не сработал, но если после этого появится все же действительно бактериальная инфекция, мы не будем иметь чем лечить пневмонию. Мы просто формируем резистентность.

Другие препараты

Врач говорит, что похожая ситуация происходит и с гормоном дексаметазоном и антикоагулянтами, которые также входят в протокол лечения ковида, но должны назначаться исключительно врачом.

— Я сталкиваюсь с тем, что даже молодые люди, не имеющие нарушений в свертывании крови, сами себе назначают антикоагулянты. А потом получают затяжные менструации, которые перерастают в кровотечения, микрокровотечения в моче и так далее. То есть люди сами себе на ровном месте создают проблемы, потому что 70% граждан нуждаются лишь в тактике лечения, как при обычной вирусной инфекции.

Эноксапарин — антикоагулянт для тромбопрофилактики. Спрос на эноксапарин вырос на 400% с началом пандемии. Доступен в одной аптеке города Киева. Прогнозируемый объем остатков в аптеках — 5 дней (по состоянию на 4 ноября).

Дексаметазон — глюкортикоидний гормон, который назначают внутривенно, перорально или через назогастральный зонд при госпитальной пневмонии. Объемы продаж препарата с мая выросли более чем на 150%. Сейчас препарат доступен в более чем тысяче аптек Киева. Остатков — на более чем 15 дней.

Витамины и биодобавки

Рост продаж есть и среди витаминов и добавок, которые не имеют никакой доказанной эффективности в лечении ковида. Однако в отличие от неконтролируемого приема антибиотиков, гормонов и антикоагулянтов, употребление витаминов и биодобавок обычно не вредит здоровью.

Витамин D — не входит в протокол лечения COVID-19. Дефицит витамина D есть почти у всех горожан, однако его прием и дозировку стоит согласовывать с семейным врачом. С сентября продажи витамина D и его аналогов в аптеках выросли более чем вдвое. Сейчас витамин D достаточно сложно найти в аптеках. В отличие от витаминов A и E, витамин D разных производителей можно найти только в ограниченном количестве аптек.

Витамин C — не входит в протокол лечения COVID-19. Препарат действительно помогает укреплять стенки сосудов, но не является лекарственным средством и не лечит коронавирусную болезнь. Спрос на витамин С с августа вырос на 200%. Так же как витамин D, витамин С есть в аптеках от разных производителей и в разных формах, однако в ограниченном количестве. Цены на некоторые комплексы витаминов, в которых присутствует и витамин C, могут достигать тысячи гривен. Однако прежде чем покупать такие дорогие препараты, стоит задуматься, не достаточно ли будет простой аскорбинки?

Цинк — не входит в протокол лечения COVID-19. Цинк вообще не вреден для организма, он есть в мясе, морепродуктах, бобовых. Однако употреблять его в виде аптечной биодобавки стоит все же по назначению врача, ведь передозировка цинком может ухудшить усвоение других важных веществ и препаратов. Спрос на цинк с лета по октябрь вырос в 20 раз, но в ноябре начал постепенно нормализоваться. В аптеках цинк есть.

Несмотря на то, что в Украине с 2005 года действует Приказ Министерства здравоохранения №360, согласно которому антибиотики должны продаваться только по рецепту, аптеки этим пренебрегают. В 2019 году Правительство утвердило Национальный план действий по борьбе с устойчивостью к противомикробным препаратам, по которому планировалось усилить контроль отпуска лекарств в аптеках. В октябре 2020 года МЗ планировало внести изменения в этот приказ, четко прописав, какие именно лекарственные средства требуют рецепта, добавив в перечень антибактериальные, противогрибковые, противовирусные и противопаразитарные лекарства. Однако ответственности (например, лишение аптеки лицензии) за невыполнение этой нормы нет.

Анастасия Иванцов, опубликовано в издании LB.ua