«Это 50-60% выручки»: бизнесмен рассказал, как карантин выходного дня повлияет на работу ресторанов

По его словам, во время карантина рестораны получали до 60% выручки именно в выходные.

В связи с введением в Украине карантина выходного дня, в заведениях общественного питания вынужденно сокращают персонал.

Об этом ресторатор Максим Храмов 12 ноября рассказал в эфире общественно-политического ток-шоу «Право на власть».

«Понятно, что до 30% человек нам придется сократить или уменьшить им нагрузку. Потому что 50-60% выручки в последнее время приносят только выходные», — пояснил бизнесмен.

По его словам, такая тенденция наблюдается на протяжении нескольких последних месяцев, поскольку «люди сами себя карантинят».

«Потому что нагрузка того психоза, который на них нападает со всех сторон, со всех СМИ. Это во-первых. Во-вторых, что греха таить, действительно, у большинства есть уже и близкие, и родственники, которые болеют или переболели. Люди понимают, что это действительно есть», — добавил Храмов.

Он отметил, что украинцы «естественным путем сокращают свои социальные контакты».

«Все время мы считаем, что граждане — они дурачки, которыми надо управлять, и вести их, как стадо. У нас люди умные. Они сами себе ограничивают контакты, когда чувствуют, что есть угроза», — подчеркнул ресторатор.