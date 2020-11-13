«Тепер зможу забрати маму з окупації»: колишній бранець «ДНР» Асєєв отримав житло в Києві

Колишній політв’язень бойовиків у Донецьку Станіслав Асєєв майже через рік після визволення отримав від держави житло в Києві.

Про це журналіст Асєєв написав у соцмережі в четвер, 12 листопада.

«Сьогодні вирішилось дуже важливе питання з житлом – і я отримав обіцяну Президентом квартиру», – зазначив Стас.

«Маю сказати, що люди, на яких було покладено реалізацію президентського слова ще у січні, мало що зробили, – і тільки при прямому втручанні Андрія Єрмака та людей з ОП все це вирішили буквально за місяць, за що я їм неймовірно вдячний. Передусім тому, що тепер я нарешті зможу вивезти маму з окупації, і їй буде де жити. А сам я зможу нарешті не обертатись кожного дня з думками – чи не кинули її на підвал за те, що говорить її син», – пояснив Асєєв.

«Тож ще раз дякую всім, хто доклав до цього зусиль – для моєї сім’ї це дійсно важливо», – додав колишній бранець.

Житло Стаса Асєєва. Фото з ФБ

Донецький журналіст і блогер Станіслав Асєєв, який писав до київських ЗМІ з Донецька під псевдонімом Станіслав Васін, зник на початку червня 2017 року на окупованій території ОРДО. Пізніше з’ясувалося, що він затриманий бойовиками «ДНР» та обвинувачений у шпигунстві. Він тривалий час провів у тюрмі «Ізоляція» в Донецьку та піддавався тортурам.

На початку липня 2018 року Стас оголошував голодування.

Згодом російський пропагандистський телеканал зняв відео, на якому Асєєв визнавав, нібито він шпигував на Головне управління розвідки України. Зі слів Стаса, він зробив ці заяви під тиском.

Стас Асєєв був звільнений з ув’язнення і приїхав до Києва в рамках обміну з ОРДЛО 29 грудня 2019 року. На його думку на території ОРДЛО «вже нема чого реінтегрувати» до України.