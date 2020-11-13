«На@уя ты туда поехал?!» Зеленский занял отдельную палату, имея явно не тяжелую форму

Про Феофанию. Как человек, много лет связанный с медициной, могу вам сказать — я бы никогда не поехал с короной в Феофанию.
Об этом пишет известный общественный активист и бизнесмен Алексей Давиденко, занимающийся проблемой коронавируса.
Ехать лечиться я бы предпочёл там, где настоящий конвейер.
Если меня вдруг переедет завтра трамвай — везите меня по скорой в обыкновенное БСМП.
Там Врачи — волшебники.
Там ежеминутно принимают огнестрелы, колотые, самоубийц, страшные ДТП и разобранные на части тела.
Там сшивают по кусочкам десятки людей ежесуточно.
Если не справятся там, то в блатной клинике, где зачастую выводят бородавки, уж подавно не справятся.
Соответственно.
При коронавирусе я бы предпочёл попасть в такое инфекционное, где врачи с марта спасают тысячи людей.
Кроме того.
Парень, ты занял не просто инфекционную койку — отдельную палату, имея явно не тяжелую форму.
Почитайте его Службу: Президент работает с документами, проводит телефонные разговоры …
Не для твоей легкой формы.
Номенклатурная.
Не профильная.
Вопрос.
Нахуя ты туда поехал?!
Нужна спецсвязь — сиди дома в изоляции.
Нужна госпитализация — лежи болей в настоящем инфекционном отделении.
Нужно увидеть, как работает система изнутри — езжай в коридор инфекционного отделения обычной районной больницы.
Хоботов! Это мелко …