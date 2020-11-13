«На@уя ты туда поехал?!» Зеленский занял отдельную палату, имея явно не тяжелую форму

Про Феофанию. Как человек, много лет связанный с медициной, могу вам сказать — я бы никогда не поехал с короной в Феофанию.

Об этом пишет известный общественный активист и бизнесмен Алексей Давиденко, занимающийся проблемой коронавируса.

Ехать лечиться я бы предпочёл там, где настоящий конвейер.

Если меня вдруг переедет завтра трамвай — везите меня по скорой в обыкновенное БСМП.

Там Врачи — волшебники.

Там ежеминутно принимают огнестрелы, колотые, самоубийц, страшные ДТП и разобранные на части тела.

Там сшивают по кусочкам десятки людей ежесуточно.

Если не справятся там, то в блатной клинике, где зачастую выводят бородавки, уж подавно не справятся.

Соответственно.

При коронавирусе я бы предпочёл попасть в такое инфекционное, где врачи с марта спасают тысячи людей.

Кроме того.

Парень, ты занял не просто инфекционную койку — отдельную палату, имея явно не тяжелую форму.

Почитайте его Службу: Президент работает с документами, проводит телефонные разговоры …

Не для твоей легкой формы.

Номенклатурная.

Не профильная.

Вопрос.

Нахуя ты туда поехал?!

Нужна спецсвязь — сиди дома в изоляции.

Нужна госпитализация — лежи болей в настоящем инфекционном отделении.

Нужно увидеть, как работает система изнутри — езжай в коридор инфекционного отделения обычной районной больницы.

Хоботов! Это мелко …