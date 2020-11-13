Как сообщают белорусские СМИ, взрывы стали причиной приостановки работы первой белорусской атомной электростанции на следующий день после церемонии открытия, на которой присутствовал президент Лукашенко.

Хотя утечки радиации, как полагают, не произошло, инцидент усилил опасения по поводу безопасности построенной Россией (фашистское государство, страна-агрессор — согласно Закону Украины от 20.02.18) Островецкой АЭС.

Литва, являющаяся членом ЕС, давно выступает против электростанции, которая находится всего в 25 милях от ее столицы Вильнюса. В этой стране людям, живущим вблизи белорусской границы, для профилактики лучевой болезни выдают йод в таблетках.

В интервью независимому новостному сайту Tut.by источник сообщил, что в воскресенье взорвались несколько трансформаторов напряжения.

Обошлось без жертв. 66-летний Александр Лукашенко назвал АЭС, на строительство которой Россия выделила Минску кредит в 10 миллиардов долларов, прорывом для Беларуси.

В научной статье, опубликованной в 1993 году белорусскими учеными, говорится, что из-за тектонической активности Островецкий район является одним из наиболее опасных среди 28 возможных участков для строительства атомной станции. В 1908 году в этомрайоне было зафиксировано землетрясение.

Литва перестала получать электроэнергию из Беларус, когда эта АЭС вступила в строй. По словам представителей литовских властей, секретность в духе советских времен и происходившие в прошлом аварии означают, что она представляет угрозу безопасности Литвы, и что в случае аварии может произойти загрязнение питьевой воды для трети населения страны, численность которого составляет 2,8 миллиона человек.

«ЕС и все международное сообщество не могут оставаться равнодушными к такому циничному невежеству», — заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

В 2016 году, когда во время монтажа упала 330-тонная оболочка реактора, строительство АЭС было отложено. Об инциденте стало известно только после того, как осведомленный источник выложил информацию в интернет.

Беларусь больше других пострадала от радиоактивных осадков в результате Чернобыльской катастрофы 1986 года.

«Бомба не только тикает, она повреждена и чрезвычайно опасна», — написал в «Твиттере» оппозиционный политик Андрей Санников.

В «Росатоме», российской государственной корпорации по атомной энергетике, которая построила АЭС, заявляют, что объект соответствует международным стандартам безопасности.

Марк Беннеттс, The Times (Великобритания)