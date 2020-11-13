“Кременчугмясо” больше не Жеваго

Претендентами на заводы Константина Жеваго, которые у него по одному забирает “Инвестохиллс” Андрея Волкова, могут быть инвесторы из России.

“Кременчугмясо” (ТМ “Фарро”) – одно из крупнейших мясоперерабатывающих предприятий Украины – больше не принадлежит структурам экс-нардепа Константина Жеваго.

После банкротства в 2015 году его банка “Финансы и кредит” задолжавшие по инсайдерским кредитам другие предприятия Жеваго постепенно покидают бизнес-группу. В 2019 году Жеваго лишился первого из них. Как писал “ОЛИГАРХ”, находившийся в залоге у банка Завод карданных валов в Херсоне был пущен с молотка и достался херсонскому депутату Валерию Боржкову. В 2019 году большинство долгов предприятий Жеваго перед его бывшим банком выкупила компания “Инвестохиллс” экс-главы “Альфа-банка” Андрея Волкова. Казалось, что между должниками и новым кредитором намечаются затяжные судебные войны на годы, однако уже первая контратака дала быстрый успех.

В конце 2019 года биржа “Сетам” огласила аукцион по продаже тогда еще заложенного в банке имущественного комплекса “Кременчугмясо” за 92 млн грн. Комплекс так и не был продан из-за отсутствия интереса покупателей, а когда держателем его долгов и залогов стала компания Волкова, она “воспользовалась своим правом оставить за собой предмет ипотеки по начальной цене путем зачета своих обеспеченных требований в счет цены имущества“.

Компания Волкова была внесена в реестр владельцем имущества “Кременчугмяса” в феврале 2020 года, однако само имущество после этого было сразу арестовано. Как раз по этой части пула ФГВФЛ решил не признавать результаты аукциона по продаже долгов, ссылаясь на нарушения правил электронных торгов.

Тот аукцион до сих пор не признан ФГВФЛ и висит в статусе “не подписанного с покупателем договора”. Фактически же между “Финансы и кредит” и ФГВФЛ с одной стороны и “Инвестохиллс” с другой все это время идут судебные споры. Но еще в январе Волков успел “выдернуть” первый актив себе: согласно определению Хозсуда Полтавской области “Инвестохиллс” стала вместо банка новым кредитором “Кременчугмяса” по долгу в размере 563 млн грн.

С подачи банка в апреле имущество “Кременчугмясо” было арестовано и последние полгода “Финансы и кредит” и “Инвестохиллс” спорили, кто из них имел право на долги и залоги. Однако 11 ноября Хозсуд Полтавской области отменил действовавшие с апреля обеспечительные меры и снял арест с имущества, активов и земли “Кременчугмяса”.

На фото – Томас Бретшнейдер

Примечательно, что на сегодняшний день Волков уже не имеет отношения к первому вырванному из рук Жеваго и банка активу.

Как стало известно “ОЛИГАРХУ”. “Инвестохиллс”, получив в начале года в собственность имущество мясокомбината, сразу внесла его в уставной капитал ООО “КМ Инвестпроект”, которое затем в течении лета было продано киевскому ООО “Озон инвестментс”. На тот момент покупатель принадлежал супругам Бретшнейдер – гражданину Германии Томасу и гражданке РФ Наталии.

Бретшнейдер входил в состав совета директоров российского “Примсоцбанк” и входит в совет “НБД-Банка” (Нижний Новгород). В разное время “Озон” проявлял спорадическую активность в Украине, заявляя то о намерении инвестировать в добычу украинского янтаря (совместно с ГП “Украинские полиметаллы”), то о биогазовых проектах в Западной Украине (в 2016 году, например, ООО “Озон Биогаз Инвестмент” руководил будущий министр энергетики образца 2019-2020 Алексей Оржель).

Семья Бретшнейдер может получить и ряд других активов Жеваго, долги которых скупила “Инвестохиллс”. Например, Стахановский вагоностроительный завод или “Предприятии по производству медицинских изделий из полимерных материалов “Гемопласт” (Белгород-Днестровский). Первое находится на неподконтрольной территории, а второе – крупнейший производитель медицинских шприцов в Украине и входил в корпорацию “Артериум”, объединяющую еще два фармзавода из группы Жеваго.

К семье Бретшнейдер от “Инвестохиллс” перешли права требования к ним и сейчас “Озон” пытается через суд стать официальной стороной, имеющей право на взыскание долгов (или залога) по кредитам, вместо банка “Финансы и кредит”.

Если добавить к этому то, что государственные банки “Ощадбанк” и “Укрэксимбанк” “дышат” в спину должнику автохолдингу “КРАЗ” Жеваго, а сам олигарх находится в розыске ГБР, все, что остается – пытаться по максимуму блокировать или оттянуть продажу ФГВФЛ долгов других оставшихся предприятий.