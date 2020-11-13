Умер украинский музыкант, участник талант-шоу Х-фактор Филипп Левшин

После тяжелой болезни умер украинский музыкант, участник талант-шоу Филипп Левшин. Ему было 28 лет.

Об этом сообщает продюсер Андрей Царенок на своей странице в Facebook.

Так, четыре года назад артисту поставили диагноз «панкреонекроз поджелудочной железы» с отказом жизненно важных органов.

«Только что сообщили, что после серии сложных операций, которые были в течении последних двух недель, сегодня утром не стало нашего друга Филиппа Левшина — остановилось сердце. Он был талантливым автором, певцом, шоуменом, многие его знали по телевизионным проектам. Думаю, у многих с ним только хорошие ассоциации. Несколько лет назад мы ему уже помогли, вытащили его с того света, но в этот раз коварный панкреатит все же победил», — написал Царенок.

У Филиппа осталась только мама, Царенок также попросил неравнодушных помочь и поддержать ее.

Филипп родился 8 октября 1992 года в Киеве. С 2010 по 2015 учился в Киевском национальном университете культуры и искусств. Зрители второго сезона талант-шоу Х-Фактор запомнили Филиппа Левшина из-за скандала во время прослушивания.