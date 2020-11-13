В Харькове командир КОРДа обезвредил рецидивиста, который грозился взорвать гранату

В Харькове правоохранители задержали мужчину, который утром в пятницу, 13 ноября, закрылся в доме от полиции и угрожал взорвать гранату.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Харьковской области.

Правоохранители уточнили, что они вели переговоры со злоумышленником несколько часов. В результате у него него изъяли гранату РГ-42. Также они добавили, что пострадавших в результате происшествия нет.

«Командир харьковского «КОРД» отобрал у злоумышленника гранату, он задержан. Пострадавших нет», — сообщили в полиции.

В настоящее время продолжается следствие по этому делу.

Напомним, в пятницу, 13 ноября, около 09:00, в Харькове во время обыска мужчина, сопротивляясь полиции, пригрозил взрывом. В связи с этим полиция ввела в действие спецоперацию «Гром» .