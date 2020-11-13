У Польщі знайшли артефакти Київської Русі XI-XIII століть

Майже 200 металевих предметів, включаючи позолочену шпору та жіночі прикраси, виявили археологами в Понятах Великих у східно-центральній Польщі, в поселенні XI/XII-XIII століть.

Відомо, що ця територія була заселена в середні віки, але вона ніколи не була археологічно розкопана до 2019 року, до будівництва тут нових газових резервуарів. Два сезони розкопок виявили свідчення комерційної діяльності середньовічного міста – печі для виплавки металу, колодязі, шлак та частково готові вироби з металу.

Особливо варто відзначити два артефакти: маску з мідного сплаву у формі здивованого обличчя та невелику свинцеву пластинку у формі спокійного, сплячого, задоволеного обличчя. Можливо це була печатка. Натомість мідну маску, мабуть, використовували як пряжку ременя для одягу. Вона має чіткі монтажні отвори на вухах.

Знайдений археологами енльпіон – теж незвичайна знахідка. Це капсула, яку християни носять на грудях, вона містить релігійні реліквії або цитати з Біблії.

Такі типи артефактів раніше не були знайдені на території теперішньої Польщі. Незважаючи на те, що поселення розташовувалось у межах тодішніх польських земель, багато пам’яток, які там були виявлені дотепер, походять зі східних територій, у тому числі з Київської Русі, зазначають польські вчені.

За словами провідного археолога Якуба Аффельського, свинцевий артефакт – це, можливо, незвичайна печатка. З іншого боку, мідна аплікація-маска можливо була використана як прикраса для одягу, наприклад, пряжка для поясу, як видно з отворів для кріпення. Вражає точний дизайн цього мистецького витвору – видно вуха, чітко позначені очі, борода та волосся.

На думку Якуба Аффельського, поселення в Понятах Великих могло відігравати кілька ролей: можливо, це був металургійний центр, який виробляв предмети для сусідніх замків у Насельську та Пултуську. Про це свідчать знайдені уламки шлаків та металевих напівфабрикатів. У свою чергу численні металеві пломби свідчать про те, що вони використовувалися для великомасштабної торгівлі. Дослідникам незрозуміло, чому в поселенні залишилося стільки металевих предметів, які високо цінувалися на той час.

«Немає жодних ознак того, що занепад тут трапився через вторгненням – ми не знайшли жодних доказів збройної агресії. Для нас це все ще велика таємниця, – каже вчений.

Усі пам’ятники перейдуть до Регіонального музею в місті Пултуськ, де їх покажуть відвідувачам.

: ukurier.gov.ua

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