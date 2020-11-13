Украина подписала с NASA договоренности об освоении Луны и Марса

Украина подписала договоренности в рамках программы NASA «Артемида» о принципах исследования и использования Луны, Марса, комет и астероидов в мирных целях.

Об этом сообщает Государственное космическое агентство Украины.

Так, Украина стала девятой страной-подписантом договоренностей по «Артемиде». Отмечается, что это должно поспособствовать обсуждению вопроса заключения рамочного соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Соединенных Штатов Америки о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях.

Договоренности включают в себя ряд принципов, которыми должны руководствоваться государства-подписанты в рамках их обязательств по программе освоения космоса:

Мирное исследование: все мероприятия, проводимые по программе, должны осуществляться в мирных целях;

Прозрачность: подписанты будут осуществлять свою деятельность прозрачно, чтобы избежать недоразумений и конфликтов;

Совместимость: нации, которые будут участвовать в программе, будут стремиться поддерживать совместимость систем для повышения их безопасности и стабильности;

Экстренная помощь: подписанты обязуются оказывать помощь лицам, пострадавшим в рамках реализации программы «Артемида» в контексте Соглашения о спасении;

Регистрация космических объектов: любое государство, участвующее в программе, должно быть участником Конвенции о регистрации;

Распространение научных данных: подписанты обязуются публично обнародовать научную информацию, полученную в рамках реализации программы;

Сохранение наследия: подписанты обязуются сохранять космическое наследие;

Космические ресурсы: добыча и использование космических ресурсов являются ключевым фактором безопасных и устойчивых исследований, и подписанты подтверждают, что такая деятельность должна проводиться в соответствии с Договором по космосу;

Деконфликтизация деятельности: подписанты обязуются предотвращать вредное вмешательство и поддерживать принцип должного внимания, как того требует договор по космосу;

Орбитальный мусор: подписанты обязуются планировать безопасное захоронение мусора.

В сообщении отмечают, что подписание соглашения очень важно для Украины, потому что появится возможность реализовывать собственные проекты в партнерстве с ведущими космическими агентствами мира.

«Перечисленные принципы и договоренности не нарушают международных обязательств Украины в сфере космической деятельности. Также, я убежден, что договоренности дадут новый толчок к объединению государств в начале многосторонних консультаций в контексте развития международного космического права, которое бы соответствовало современным вызовам и планам человечества в освоении космического пространства», — заявил председатель ГКА Владимир Усов.

Также подписание договоренностей будет способствовать расширению сотрудничества Украины и США по другим направлениям космической деятельности и возобновлению диалога государств в рамках украинско-американской рабочей группы по вопросам исследований и использования космического пространства в мирных целях, которая была создана в 2016 году.