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В Карабахе жители жгут дома перед приходом армии Азербайджана – СМИ

13.11.2020

В селе Дадиванк Карвачарского района в Нагорном Карабахе местные якобы сжигают собственные дома, чтобы они не достались азербайджанцам.

Армия Азербайджана должна зайти сюда в ближайшее время согласно мирному соглашению, пишет Telegram-канал Mash со ссылкой на армянские СМИ. По информации журналистов, жители Карабаха недовольны капитуляцией Армении 

Сжигая дома, местные жители якобы таким образом выказывают свое несогласие с подписанием мирного договора между Арменией и Азербайджаном.

В Mash особо отметили, что это не официальная информация, а только заявление армянских СМИ.

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