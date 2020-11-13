У Німеччині підтвердили перший випадок зараження хантавірусом

У Німеччині лікарі клініки “Шаріте” підтвердили перший випадок зараження хантавірусом у країні. Про це повідомила пресслужба закладу.

Зазначається, що хворою виявилась жителька Нижньої Саксонії, яку потрапила в лікарню з нирковою недостатністю. Після проведення додаткових досліджень у неї підтвердили наявність хантавірусу.

Як повідомляють лікарі, хантавірус, або вірус Сеула, походить із Азії і передається людям від щурів. Імовірно, в Європу хвороба була перенесена дикими гризунами на кораблях. Проте це перше зафіксоване зараження людини хантавірусом безпосередньо у Німеччині, а не “завезений” випадок з-за кордону.

Пацієнтка, яка потрапила до лікарні, має домашнього щура, який імовірно був імпортований з іншої країни. Після розвитку симптомів гострої ниркової недостатності її госпіталізували, проте вид виявленого хантавірусу так і залишається невідомим.

: zik.ua

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