Как аферисту Роману Инде удавалось длительное время грабить порт «Южный»

Недавнее задержание детективами НАБУ первого заместителя начальника государственного предприятия «Морской торговый порт «Южный» Романа Инде вместе с подельниками вызвало громадный резонанс. Оказалось, что в порту уже длительное время процветает масштабная коррупция, организованная…первыми лицами администрации предприятия. Расскажем чуть подробнее, как это было.

В начале 2017 года на государственном предприятии «порт Южный» под руководством первого заместителя директора Романа Владимировича Инде подобралась группа опытных «тружеников-аферистов» – экс-директор порта В. Жуковский, заместитель директора по безопасности В. Маркевич, экс-директор А. Яблунивский, заместитель директора по экономике и финансам-председатель тендерного комитета С. Ковшар, заместитель директора по закупкам О. Трайдакало, заместитель директора М. Сидоренко, главный инженер А. Янишевский, главный механик С. Спицин, главный диспетчер Д. Лисовик. Вся эта группа на протяжении 2017-2019 годов продемонстрировала «эффективную» работу, в результате которой растворилось более 250 млн. грн., чем причинили ущерб предприятию в особо-крупных размерах.

Один из самых ярких коррупционных примеров Р. Инде продемонстрировал при закупках тягового подвижного состава для порта. В 2018 году руководство порта «Южный» заключило договор на поставку двух тепловозов по цене 26 млн грн. Но, по оценке экспертов, их реальная стоимость не превышает 3 млн грн. Перед поставкой эти тепловозы были списаны с баланса железной дороги «одной из стран СНГ».

«Продукция была приобретена по завышенным ценам и не соответствует техническим требованиям. Более того, некоторые единицы приобретенного товара находятся в аварийном состоянии» и до настоящего времени в порт не поставлены. То есть по документам порт приобрел тепловозы, по факту их нет.

Государственное бюро расследований внесло по данному факту в ЕРДР сведения за №62019100000596 от 23.05.2019 по ст.364 ч.2 УК Украины. В Киеве, Одессе и Южном были проведены обыски в офисах и местах проживания подозреваемых. Оперативное сопровождение ГБР оказывает Главное управление контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности Службы безопасности Украины. Процессуальное руководство – Генеральная прокуратура. В настоящее время проводится досудебное расследование.

Из достоверных источников в правоохранительных органах, которые расследуют криминальные производства, а именно – СУ ГУНП в Одесской области №12019160000001007 от 30.10.2019 г., по признакам преступления, предусмотренного ст. 364 ч.2 КК Украины; Территориальным управлением Государственного бюро расследований, расположенного в г. Киеве, №62019100000000596 от 23.05.2019 по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины; Главным следственным управлением СБУ № 12018160200000103 от 04.04.2018 по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины; СУ в Одесской области № 42019160000000595 по признакам преступления, предусмотренного ст.191 ч.5 УК Украины; НАБУ №52017000000000592 от 05.09.2017 по признакам преступления, предусмотренного ст.191 ч.5 УК Украины – известно, что на протяжении 2017-2019 лет в порту действовала организованная преступная группа во главе с указанными выше руководителями, которые организовали схему хищения средств предприятия за счет проведения фиктивных тендеров на закупку товаров, работ и услуг у подконтрольных предприятий по ценам, который в три-пять раз превышали рыночные.

В схеме задействовали фирмы ЧАО «Южмормонтаж», ООО «Транссистем Инвест», ООО «Маштехимпорт», ООО «Универсал Сервис Украина», ООО «Новейшее Оборудование» и другие.

Отдельно хочется обратить внимание на «фокусе», который организовал и продемонстрировал заместитель по безопасности В. Маркевич. В 2018 году порт по инициативе Маркевича провел коррупционный тендер на установку комплексной системы видеонаблюдения и контроля доступа на общую сумму в 68 млн гривен. Подряды выиграла фирма «Новейшее оборудование», которая через дочь была связана с Александром Терещуком, бывшим вице-губернатором Одесской и губернатором Киевской областей, а также люстрированным топ-офицером МВД. В ГБР открыли дело по ч.5 ст.191, ч.2 ст.209 УК. Уже в октябре того же года и.о. директора порта Яблунивский, игнорируя расследование, заключил дополнительное соглашение на поставку системы видеонаблюдения за 65,69 млн гривен.

Следствием установлено, что проводить тендер не было смысла, ведь в порту и до этого существовала вполне пристойная охрана. Благодаря Маркевичу компания «Новейшее оборудование» получила доступ к закрытой мониторинговой информационной сети порта и контроль над всеми компьютерами, а это — финансовая и банковская система предприятия, не говоря уже о деловой и личной переписке. Источник добавил, что порт обязан ежегодно платить роялти за использование оборудования и систем мониторинга. Вышло так, что порту дважды через Маркевича навязали бесполезные видеокамеры и ПО, растратив почти 140 млн гривен. Завышенная стоимость товара и работ составила по оценке экспертов более 30 млн. грн.

После назначения 26.08.20 С. Ковшара исполняющим обязанности директора, Р. Инде стал открыто высказываться, что за ним стоят очень влиятельные люди из Киева, в том числе из числа руководителей правоохранительных органов, требовал возобновить старые схемы, давал указания Ковшару о назначении своих людей на ключевые должности. Однако, воплотить старые схемы помешала его непомерная алчность. 29.10.2020 детективы НАБУ задержали Инде Р.В. вместе с его подельниками. Романа Инде подозревают в организации схем тендерной коррупции на предприятии по ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 УК.

В 2013-2016 годах, по данным следствия, Инде фактически управлял ООО «Миллениум меритайм», которое специализировалось на комплексном обеспечении сменно-запасными частями и другой продукцией морских портов и других объектов морской инфраструктуры. Чиновник вовлек директора указанного предприятия Никиту Жеребцова, а также Олега Трайдакало, которого вскоре назначил начальником отдела материально-технического обеспечения ГП «МТП «Южный», а затем — на должность исполняющего обязанности заместителя директора по материально-техническому обеспечению порта. Трайдакало передавал участникам группы информацию о нуждах портах и ориентировочную стоимость товаров еще до объявления тендеров. Кроме этого, он дал указание инженерам и старшим инженерам, ответственным за разработку тендерной документации, направлять ее до официального обнародования работникам «Миллениум меритайм». Последние осуществляли мониторинг цен на товары и после установления завышали их больше, чем в два раза.

В некоторых случаях, когда подконтрольные предприятия не имели возможности поставить товары, информацию о потребности в которых они получали от работников порта, члены организованной группы инициировали внесение изменений в тендерную документацию путем замены отдельных позиций в ее проектах. В частности, в номенклатуре товара осуществлялась замена позиций, которые невозможно было поставить, на позиции, подобные по техническим характеристикам. После объявления о покупке документы для участия в ней подавало одно или несколько подконтрольных предприятий. В случае участия в закупке предприятий, которые не подконтрольными организованной группе, тендерным комитетом во главе с Ковшаром, в состав которого также входил Трайдакало, их предложения отклонялись или принималось решение об отмене торгов.

Участники ОПГ привлекли к тендерам ряд компаний: ООО «Марин индастриал сервис», ООО «Южморсервис», ООО «Техносолюшн», ООО «СВ Шиппинг лтд», ООО «Стройкомплект 14», ООО «Инжпортсервис», ООО «ПКФ «ОБЛЗБУТ», ООО «Метком-групп», ООО «Импорт партии трейд», ООО «Электросервис Индастри», ООО «Майнинг Лифт Машинери».

С целью создания искусственной наценки на товары, которые были предметом поставок в ГП «МТП «Южный», использовали компании «Е.Р.А.», «Стоуна групп», «Стар Ентерпрайс», «Енитек компани», «Стройтрест ВВ», «Альбер групп», «Крок-М», «Либерти бизнес альянс», «Альма трейд», ООО «Укр Фест», на которые в дальнейшем осуществлялось документальное оформление приобретения товара у реальных поставщиков.

Для коммуникации участников организованной группы между собой и коммуникации участников организованной группы с реальными поставщиками были созданы почтовые ящики, доступ к которым имели все участники организованной группы, в том числе Ковшар, Инде, Трайдакло.

Во исполнение указанного преступного плана Инде и Трайдакало обеспечили завышение стоимости предмета закупки и проведения закупок, обеспечив победу в указанных тендерах подконтрольных организованной группе обществ и заключения с ими договоров о закупке товаров по завышенным ценам.

Ущерб от действий чиновников, только в рамках одного уголовного дела оценили в 47,5 млн гривен. Инде Р.В. назначили залог в 21 млн гривен. Судьба Трайдакало пока зависит от его болезни. Он заболел на Ковид-19, однако это не мешает ему организовывать встречи с коммерсантами и требовать откаты по заключенным договорам. Правоохранительные органы заверяют, что очень скоро будут новые судебные заседания и посадки. На очереди Маркевич В.М., Яблунивский А.Н., Ковшар С.П., Янишевский А.С., Спицин С.Л., Лисовик Д.А. и другие члены банды.

В завершение еще один красочный пример слаженной работы команды расхитителей. В производстве следственного управления ГУНП в Одесской области находится уголовное производство № 12018160200000103 от 04.04.2018 по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 КК України в отношении заместителя директора по финансам Ковшара С.П., который злоупотребляя своим служебным положением, принимал незаконные решение о заключении договоров о проведении аудита финансовой отчетности, чем причинил ущерб предприятию в особо-крупных размерах на сумму свыше 3 млн. грн.

Такие горе-руководители возомнили себя недосягаемыми властителями, уверовав в свою безнаказанность, организовывали за счет предприятия «культурный отдых», часто выезжали отдыхать за границу, содержали любовниц за счет предприятия, покупали им квартиры, использовали служебный транспорт для удовлетворения своих потребности нужд родственников и любовниц.

Уважение детективам НАБУ и сотрудникам ДБР, СБУ за то, что очищают порт от мусора!