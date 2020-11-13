Полиция занялась расследованием смерти жены экс-главы Минздрава Квиташвили в столичной клинике

Полиция Киева открыла уголовное дело по факту смерти Анастасии Островской, жены бывшего министра здравоохранения Украины Александра Квиташвили, после операции в одной из столичных частных клиник.

Об этом в пятницу, 13 ноября, информирует пресс-служба полиции.

«В дежурную часть полиции Киева с заявлением обратился мужчина, который сообщил о том, что после проведения хирургической операции в одной из больниц умерла его жена. Он добавил, что возможная причина смерти является ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинскими работниками», — говорится в сообщении.

Правоохранители предварительно установили, что Островская перенесла ряд операций в нескольких киевских клиниках, однако после последней она скончалась. Для того, чтобы окончательно установить причины смерти 35-летней пациентки следователи назначили ряд экспертиз. Также правоохранители направили ходатайство в суд на получение необходимых документов из клиники, в котором лечилась жена экс-министра.

«По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 140 (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает до двух лет лишения свободы. Сейчас полицейские проводят все необходимые следственные действия для установления обстоятельств данного инцидента», — добавили в полиции.