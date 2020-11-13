В РФ летают на неисправных «Русланах» из-за украинских санкций. Один самолет едва не разбился

В российском городе Новосибирск совершил аварийную посадку самолет Ан-124 «Руслан», который направлялся в Вену. Об этом сообщает издание «Крылья» со ссылкой на источник.

По его словам, после вылета командир Ан-124 сообщил диспетчеру об отказе систем радиосвязи и двух двигателей. Он запросил аварийную посадку.

Во время посадки экипажу не удалось удержать самолет в полосе, и он выкатился на 200 метров за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Новосибирска.

На борту находилось 14 человек. По предварительной информации, пострадавших нет. Однако самолет получил значительные повреждения: разрушен двигатель, а также частично разрушены шасси и крыло.

Более того, двигатель «Руслана» отвалился во время полета и пробил крышу склада, который находится вблизи аэропорта «Толмачево». На фото, сделанных очевидцами, видно дыру в крыше и фрагмент двигателя, лежащий на полу. Еще обломки нашли в поле.

Telegram-канал Baza пишет, что экипаж Ан-124 садил самолет вслепую из-за перебитого при взрыве двигателя кабеля связи. Пилоты не могли связаться с диспетчерами.

«Ситуация была критическая, но пилоты смогли аккуратно посадить обесточенный самолет. Без реверса он выкатился за пределы посадочной полосы — в такой ситуации можно сказать, что все отделались лишь легким испугом», — говорится в сообщении.

Отметим, что российские местные исполнители сорвали контракт от 2015 года на модернизацию, восстановление исправности и продление ресурсов на самолетах типа Ан-124 с ремонтом двигателей Д-18Т.

Представитель предприятия сообщил, что единственным изготовителем и исполнителем ремонта двигателей для этого самолета является украинский завод «Мотор Сич». Однако по указу президента Украины в отношении многих российский компаний, в том числе авиастроительной корпорации, введены санкции.