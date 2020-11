Принц Чарльз випустив власну колекцію екологічного одягу (фото)

Спадкоємець британського престолу принц Чарльз представив осінньо-зимову люксову колекцію екологічного одягу під назвою Yoox Net-a-Porter for The Prince’s Foundation. Нова лінійка одягу була створена у результаті співробітництва фонду принца Уельського The Prince’s Foundation та італійської компанії Yoox Net-A-Porter.

Зазначається, що всі кошти, отримані з продажу одягу, будуть спрямовані на благодійність у фонд принца Чарльза.

Так, колекція одягу складається з 18 речей із вовни, шовку, бавовни й кашеміру, 10 з яких призначені для жінок і 8 – для чоловіків. Їхня ціна варіюється від 395 до 1295 фунтів стерлінгів.

Дизайном одягу займались в Італії студенти Міланського політехнічного університету, а виробництво відбувалось в Ейрширі, Шотландія, у штаб-квартирі фонду принца Чарльза.

