Главред «112 Украина» наряду с российскими пропагандистами и другими СМИ взял интервью у Лукашенко

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью белорусским и иностранным журналистам, в том числе главному редактору телеканала «112 Украина» Павлу Кужееву. Об этом сообщает «БелТА».

Встреча Лукашенко с журналистами проходила во Дворце независимости. На интервью к нему приехали первый замглавы правления «Второго национального телеканала» Дмитрий Бочков, заместитель гендиректора ВГТРК Андрей Кондрашов, обозреватель российского пропагандистского «Первого канала» Наталья Поликарпова, председатель правления казахстанского информагентства «Хабар» Ерлан Бекхожин, продюсер молдавского канала Accent TV Юлия Белянская и украинский журналист Кужеев.

Журналисты, приехавшие на интервью с Лукашенко

Лукашенко заявил, что такие встречи с журналистами – это важнейший канал общения и возможность «обозначить позиции по проблемам, волнующим людей».

Интервью длилось около четырех часов. Среди тем, затронутых в разговоре Лукашенко с журналистами, волнения и протесты в Беларуси, санкции от Киева, встреча с политзаключенными в СИЗО, судьба студентов и смерть минчанина Романа Бондаренко, которого, вероятно, избили силовики.