Венидиктова: За 7 месяцев на Донбассе вне боя погибли 44 военных

В период с марта по октябрь 2020 года небоевые потери Вооруженных сил Украины на Донбассе составили 44 человека. Об этом заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова в своем видеообращении.

По ее словам, в целом за указанный период небоевые потери украинских войск составили 979 человек. Из них 44 человека погибли в зоне ООС, 703 получили ранения или телесные повреждения.

За 7 месяцев военная прокуратура за этот период расследовала 277 уголовных производств по фактам смерти военнослужащих в небоевой обстановке. В 39 случаях военнослужащие совершили самоубийство.

Вместе с тем Венедиктова отметила, что с марта в результате вражеских обстрелов на Донбассе погиб 21 военный и 199 получили ранения.