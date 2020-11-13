Alyosha показала в сети милый снимок с дочкой

Alyosha, которая в августе этого года в третий раз стала мамой, порадовала снимком с дочерью Марией.

Трогательную публикацию, что мгновенно покорила поклонников певица, она разместила на своей странице в Instagram.

Поскольку многие звезды предпочитают скрывать лица своих малышей, хотя бы первое время, аудитории артистки удалось увидеть лишь ножку ее младшей дочери.

Снимок Alyosha сопроводила комментарием, в котором умилилась поведению маленьких детей:

Ну яке же це прекрасно! Просто щастя 🙂 Мам, у тебе ніс трохи завеликий, ось так треба, ось, так добре, красиво.

: showdream.org