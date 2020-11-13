В Украине могут начать штрафовать водителей за летнюю резину зимой

Украинских водителей могут на законодательном уровне обязать менять летние шины на зимние. Об этом заявил заместитель главы Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

По его словам, зимняя резина имеет гораздо лучшее сцепление с дорогой в зимних условиях, при этом летняя резина теряет свои свойства при температуре ниже + 7°С. Таким образом, автомобиль становится менее управляемым и увеличивается его тормозной путь, в результате чего возникает повышенный риск ДТП.

Билошицкий добавил, что водители, которые несвоевременно меняют резину на своих авто, подвергают рискам не только себя, но и окружающих.

«Нам стоит перенимать лучший опыт в сфере безопасности дорожного движения. Поэтому, введение на законодательном уровне обязательности замены летней шины на зимнюю, может существенно улучшить ситуацию на дорогах Украины в холодный период и уменьшить количество ДТП», — отметил Билошицкий.