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Минобразования рекомендовало с понедельника ВУЗам перейти на смешанную форму обучения

13.11.2020

Украинские высшие учебные заведения и техникумы могут перейти на смешанную форму обучения уже с понедельника, 16 ноября.

С такой рекомендацией выступило министерство образования и науки Украины, сообщил глава ведомства Сергей Шкарлет в своем телеграм-канале.

«С 16 ноября 2020 года обучение в учреждениях высшего и профессионального предвысшего образования МОН рекомендует проводить по смешанной форме с внесением соответствующих изменений в график образовательного процесса и расписания занятий, учитывая эпидемическую ситуацию в каждом конкретном регионе и учебном заведении», — говорится в сообщении

Письмо с рекомендациями уже было отправлено руководителям учебных заведений.

 

 

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