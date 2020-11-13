Минобразования рекомендовало с понедельника ВУЗам перейти на смешанную форму обучения

Украинские высшие учебные заведения и техникумы могут перейти на смешанную форму обучения уже с понедельника, 16 ноября.

С такой рекомендацией выступило министерство образования и науки Украины, сообщил глава ведомства Сергей Шкарлет в своем телеграм-канале.

«С 16 ноября 2020 года обучение в учреждениях высшего и профессионального предвысшего образования МОН рекомендует проводить по смешанной форме с внесением соответствующих изменений в график образовательного процесса и расписания занятий, учитывая эпидемическую ситуацию в каждом конкретном регионе и учебном заведении», — говорится в сообщении

Письмо с рекомендациями уже было отправлено руководителям учебных заведений.