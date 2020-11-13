В Николаеве морпехов вместо учебы отправили встречать «высокопоставленных гостей» на красной дорожке

25 сентября военнослужащие учебного центра ВМС Украины, которым руководит скандальный Шаген Шайволодян, приняли участие в театрализованной постановке по случаю Дня рождения Национального университета кораблестроения имени адмирала Макарова в Николаеве.

Новость о мероприятии была опубликована на сайте университета 30 сентября. Также там разместили фото с торжества и видео.

На кадрах видно, что военные стоят вдоль красной дорожки и встречают гостей.

Гости мероприятия стояли в окружении военных, обнимались и фотографировались без масок. Военнослужащие тоже были без защитных средств.







InfoResist поинтересовался у университета им. адмирала Макарова (НУК) на каких основаниях бойцы ВСУ принимали участие в данном мероприятии.

Пресс-служба университета отметила, что в сентябре 2020 года НУК исполнилось 100 лет, в связи с чем Верховная Рада включила 100 летие университета в постановление «О праздновании памятных дат и юбилеев в 2020 году».

«Иными словами, круглая дата Национального университета кораблестроения имени адмирала Макарова является знаковым для всей Украины. Поэтому руководством НУК и было принято согласованное решение о торжественном праздновании юбилея университета в Николаевском украинском театре драмы и музыкальной комедии», — говорится в ответе университета.

Стоит отметить, что в постановлении как памятные даты и юбилеи отмечено сотни известных событий и дней рождений. Рада рекомендует ряду ведомств, как отмечать эти даты, и среди них нет Министерства обороны и упоминаний о том, что подобные мероприятия должны сопровождаться почетным караулом ВСУ.

В НУК добавили, что празднование проходило с соблюдением мер безопасности по предупреждению распространения COVID-19 во внутренних помещениях театра.

В пресс-службе университета рассказали о том, как их учебное заведение принимает активное участие в подготовке кадров для ВМС Украины, МВД, Нацгвардии и полиции. Также там добавили, что в данное время в университете на заочной форме обучается «122 участника боевых действий и несколько десятков военных, которые не имеют этого статуса».

Кроме того, в НУК отметили, что ожидалось прибытие важных гостей из руководства страны, Верховной Рады, Николаевской ОГА и дипломатических миссий разных стран, а также военных атташе стран-партнеров НАТО. Были приглашены и командиры воинских частей ВСУ, а также представители командования ВМС Украины, но они не прибыли на праздник.

По всей видимости этот комментарий на нескольких страницах от университета должен объяснить необходимость присутствия военных на торжестве гражданского вуза, который подчиняется Министерству образования и науки.

В НУК также сообщили из какой части и на каком основании военнослужащие привлекались для участия в театрализованном шоу гражданского вуза.

«16 военнослужащих Учебного центра ВМС ВС Украины (А 3163, — ред.) на основании договора между НУК и УЦ ВМС о сотрудничестве и взаимопомощи в свободное от выполнения основных служебных обязанностей время, с 15-40 до 16-00, в пятницу 25 сентября 2020 года были приглашены принять участие в предложенном, согласно театрального сценария, приветственном мероприятии для встречи почетных гостей, в том числе перечисленных выше, с соблюдением безопасного расстояния при нахождении на свежем воздухе, в соответствии с требованиями «желтой» зоны карантина, и затем были приглашены, по желанию, посмотреть непосредственно в театре праздничную театральную постановку с обязательным надеванием маски и соблюдением других требований безопасности», — говорится в сообщении вуза.

По данным InfoResist, в указанном театрализованном шоу принимали участие военнослужащие из Школы морской пехоты, которая недавно была создана на базе Учебного центра ВМС Украины.

По нашим сведениям, согласно учебной программы Центра, у военнослужащих по расписанию с 14:00 до 16:00 часов проходят послеобеденные занятия, после 16:00 — самоподготовка. Таким образом военнослужащие могли принимать участие в этом шоу в учебное время. Что является безусловным нарушением.

Конечно, в компетенции начальника учебного центра ВМС изменить учебную программу на этот день и отправить военнослужащих на это мероприятие. Но допустимо ли во время войны, вместо учебы отправлять морпехов участвовать в театрализованном шоу и встречать, как говорят в университете, высокопоставленных гостей?

Можно с уверенностью сказать, что большинство гостей было бы против такого использования военных и поддержали бы их учебу в школе. Стоит отметить, что университет особенно подчеркнул участие военных атташе стран-партнеров НАТО в данном мероприятии. Видимо в гражданском вузе не знают, что в НАТО военные не принимают участие в разного рода шоу. Допустим в вузе не знали об этом, но в учебном центре ВМС уж точно должны были знать.

Как раз показали военным атташе, как Украина готова к вступлению в НАТО.