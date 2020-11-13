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Доктор Комаровский рассказал о самом заразном периоде коронавируса

13.11.2020

Самый заразный период при коронавирусе – двое суток до появления первых симптомов болезни. Об этом заявил известный врач Евгений Комаровский, – сообщает Информер.

«Люди максимально заразны примерно два дня до того, как почувствуют себя больными.

То есть максимальное выделение вируса в окружающую среду – это двое суток до появления первых симптомов болезни», – пояснил врач. Комаровский отметил, что именно в этот период человек выделяет больше всего вируса.

«После того как появляется кашель, или другие симптомы, резко уменьшается количество вируса, который человек выделяет. И после пятого-шестого дня от появления симптомов, человек практически не заразен», – сказал он.

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