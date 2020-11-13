Кравчук: Росія не в тому становищі, щоб диктувати Україні умови

Росія опинилася не в найкращому становищі, щоб висувати будь-які ультиматуми і свої умови Україні щодо Донбасу.

Про це заявив перший президент незалежної України, керівник української делегації в ТКГ Леонід Кравчук. Зокрема, він зазначив, що запропонований Україною план дій щодо Донбасу відкриває можливості для зустрічі на найвищому рівні в “нормандському форматі”.

“Але чи захочуть наші опоненти… Я їх так м’яко називаю, а насправді опонент у нас один, один агресор – Росія. Чи захоче вона в даному разі підтримати цю ідеологію? Я думаю, що час настав захотіти. Тому що, будемо говорити відверто, не таке вже блискуче становище в Росії сьогодні, щоб диктувати багатьом, зокрема Україні, якісь умови, і не йти на будь-які поступки”, – сказав Кравчук.

За його словами, країнам не можна не допустити того, щоб ситуація в Україні загострилася. “Дивіться, новообраний президент США Джо Байден у розмові з європейськими лідерами, а я такого не пам’ятаю за час, принаймні, свого перебування при владі, серед гарячих точок двічі назвав Україну. Думаю, це добрий знак. Європа, США і весь цивілізований світ бачать, що в цьому разі це не просто маленька точка на карті.

Це полум’я в центрі Європи, яке в будь-який час може стати катастрофою. Цього не можна допустити”, – сказав Кравчук.