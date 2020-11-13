Пьяный сумчанин пытался зарезать двоих людей (видео)

Происшествие случилось ночью в одном из спальных микрорайонов г. Сумы. В полицию позвонили друзья пострадавших и сообщили, что неизвестные им молодые люди сначала избивали их товарища, а потом один из них нанес ему несколько ударом ножом. Нападающего не остановило и то, что на подмогу пострадавшему бросилась женщина, которая также получила ножевые ранения.

В результате происшествия двух пострадавших доставили в больницу, где им была оказана необходимая медицинская помощь. Их жизни и здоровью уже ничего не угрожает.

А вот 27-летнему подозреваемому, которого полиция г. Сумы задержала уже на следующий день в г. Ромны, куда он бежал, предварительно изменив внешность (побрился на лысо и сбрил бороду), светит долгое судебное разбирательство по статье «Умышленные тяжкие телесные повреждения». Ожидать окончания следствия и суда мужчина будет в СИЗО.

: rama.com.ua