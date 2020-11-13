Столичная власть напомнила киевлянам о необходимости соблюдения “карантина выходного дня”

Киевская горгосадминистрация (КГГА) напомнила киевлянам о необходимости соблюдения “карантина выходного дня”. Он вступает в действие с полуночи субботы, 14 ноября, и предусматривает ряд определенных правительством ограничений. Следить за их соблюдением будут правоохранительные органы.

Об этом KV стало известно из сообщения Киевской горгосадминистрации со ссылкой на советника Киевского городского головы, секретаря Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Владимира Бондаренко.

Он отметил, что Киев, как и остальные города Украины, должен выполнять решение правительства о соблюдении “карантина выходного дня”, так как оно обязательно к исполнению, не зависимо от отношения местных органов власти к введению этих дополнительных ограничений.

При этом, постановление должно одинаково работать для всех без исключения субъектов.

“Напомню, что правительство ввело общий карантин, распространив противоэпидемические ограничения, касающиеся оранжевой зоны, на все регионы страны. А столица находилась именно в оранжевой зоне, поэтому то, что касается рабочих дней недели, для нас не меняется. Мы просто выполняем постановление правительства”, – уточнил Бондаренко.

Согласно решению правительства, в период с 00:00 субботы до 00:00 понедельника с 14 ноября до 30 ноября запрещается:

прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере общественного питания (баров, ресторанов, кафе и т.п.), кроме доставки заказов и заказов на вынос;

прием посетителей в торгово-развлекательных центрах;

прием посетителей в других учреждениях развлекательной деятельности;

прием посетителей субъектами, осуществляющими деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения (салоны красоты, магазины промтоваров и т.д.);

деятельность учреждений культуры и проведения культурных массовых мероприятий;

прием посетителей спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов.

В выходные разрешается:

осуществление услуг общественного питания с адресной доставки заказов и заказов на вынос;

работа автозаправочных комплексов, техническое обслуживание и ремонт транспортных средств;

работа банков;

медицинская практика;

работа операторов почтовой связи;

работа магазинов, в которых не менее 60% торговой площади отведено для торговли продуктами питания, топливом, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, ветеринарными препаратами, кормами.

Отмечается, что за соблюдением выполнения ограничений “карантина выходного дня” будут следить правоохранительные органы.

Напомним, Кабмин 11 ноября ужесточил противоэпидемические меры и ввел “карантин выходного дня”. Он будет действовать с 00:00 субботы и до 00:00 понедельника, в течение трех выходных, и предполагает ужесточение карантинных ограничений. В частности, закрытие всех развлекательных и торговых центров, ограничение работы точек общественного питания. При этом от адаптивного карантина на всей территории страны власти решили отказаться.