Украина внесла изменения в План действий по Донбассу

Украинская сторона подготовила новые детали к предложенному ТКГ Плану действий по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом Интерфакс-Украина сообщил источник, близкий к переговорам Нормандской четверки.

По его словам, ключевой составляющей украинского мирного плана является полная демилитаризация ОРДЛО, которая включает в себя вывод наемников и тяжелого вооружения, разоружение, демобилизацию всех комбатантов со стороны пророссийских сил. Также был сделан акцент на полном восстановлении контроля над границей. Параллельно будет создана специальная подгруппа в ТКГ для обработки процедуры восстановления Украиной контроля над границей.

«ОБСЕ должна обеспечить по всей территории Донбасса недопущение вакуума безопасности в процессе демилитаризации, а впоследствии — поможет провести честные и демократические выборы», — отмечает источник.

Для этого планируется создать специальное подразделение численностью до 1500 человек профессиональных полицейских в составе СММ ОБСЕ. План также предусматривает четкие правила привлечения к ответственности подозреваемых в тяжких преступлениях, детали амнистии и систему защиты прав человека.

Среди прочего должен быть отменен указ президента России об упрощенном порядке предоставления гражданства РФ жителям ОРДЛО, а все имущество должно быть возвращено украинским физическим и юридическим лицам по итогам международного аудита нынешнего состояния активов.