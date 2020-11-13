Комитет Рады объявил новый конкурс на должность судьи КСУ

Комитет по вопросам правовой политики поддержал объявление нового конкурса на вакантную должность судьи Конституционного суда Украины. За это решение проголосовали 18 членов комитета. Об этом свидетельствует онлайн-заседание комитета.

После данного решения на сайте Верховной рады обнародуют информацию о начале конкурса. Кандидатов на должность судьи будут вносить депутатские фракции и группы.

Напомним, Верховная рада Украины не смогла назначить судью Конституционного суда. За назначение проголосовали лишь 100 нардепов при 226 минимально необходимых.

Как писало РБК-Украина, представитель президента в КСУ, народный депутат Федор Вениславский после провального голосования отметил, что в ходе первого конкурса на две вакантные должности судьи КСУ ни один из кандидатов не смог набрать достаточного количества голосов. Новый конкурс должен стартовать на этой неделе.