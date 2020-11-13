У Києві помітили дуже рідкісне авто, яких у світі всього 350 штук.

На дорогах Києва засвітився рідкісний Mercedes-Benz SL65 AMG Black Series – всього в 2008-2011 роках з конвеєра зійшли лише 350 таких купе. Відповідні фото опублікував «ТопЖир».

Верх Mercedes SL65 виконаний з карбону, як і капот, крила і обвіс з висувним спойлером. У салоні з’явилися ковшеподібні крісла з каркасом з вуглеволокна і спортивне кермо. Незважаючи на те, що суперкар Мерседес полегшений, в автомобілі залишили і електропакет, і навігацію, і камеру заднього виду.

Суперкар оснащений шестилітровим V12 твін-турбо на 670 к. с. Піковий крутний момент становить 1200 Н ∙ м, але його довелося обмежити на 1000 Н ∙ м, щоб поберегти 5-ступінчастий автомат. Купе Mercedes SL65 AMG Black Series розганяється до 100 км / год за 3,8 с, а до 200 км / год – за 11 с. Максимальна швидкість обмежена на 320 км / г.

: uamotors.com.ua

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