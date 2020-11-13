Житомир присоединился к бунту против карантина выходного дня

Власти Житомира приняли решение не вводить карантин выходного дня, несмотря на отсутствие у местных чиновников таких полномочий.

Об этом в пятницу, 13 ноября, сообщил мэр города Сергей Сухомлин в своем Facebook.

«У меня лично нет морального права вводить дополнительные карантинные ограничения. Этот вопрос с рассмотрения исполкома сегодня сняли. Дополнительные ограничения — это ответственность за людей, которые теряют возможность зарабатывать и кормить свои семьи», — заявил градоначальник.

По его словам, в условиях активного распространения коронавирусной болезни «2 дня локдауна на ситуацию не повлияют».

«По результатам: Covid переболели 16 человек из 40. Сразу приходит в голову, что официальная статистика несколько отличается от реалий», — отметил Сухомлин, добавив, что на следующей неделе ИФА-тесты пройдут все работники школ Житомира.

«Получив результаты будем решать как открывать старшие классы», — резюмировал мэр.