Марыливский спиртзавод “Укрспирта” купил иностранный инвестор

Марыливское МПД и хранения спирта (Тернопольская область) на приватизационном аукционе купила компания из Молдовы Zernoff, которая позиционирует себя как крупнейшего производителя этилового спирта в Молдове. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения ЭП.

О том, что победителем аукциона стала Zernoff, в Facebook сообщила заместитель главы Минэкономики Светлана Панаиотиди.

“По результатам аукциона стартовая цена отдельного имущества Марыливского места осуществления деятельности (СПД) и хранения спирта выросла более чем в 2 раза (из 54,7 млн грн стартовых) и составляет 120 млн грн, которые вскоре поступят в бюджет.

Приветствую нового инвестора предприятие “ZERNOFF” с этим событием. Таки иностранный инвестор”, – написала она.

Компания Zernoff основана в 2001 году, основателем является румынская компания Viteza Optim, а конечными бенефициарами – Георгий Козовякин и Денис Чибизов.

На официальном сайте Zernoff говорится, что компания позиционирует себя как крупнейшего производителя этилового спирта в Молдове.

“Новый модернизированный завод начал свою работу в 2015 году, и мы с гордостью можем сказать, что сейчас мы лидеры как на местном рынке, так и в черноморском регионе. Мы достигли производственной мощности в размере 3 млн литров спирта, 2400 тонн DDGS и 450 тонн CO2 ежемесячно”, – говорится в сообщении на сайте Zernoff.

Напомним, Фонд госимущества продал на приватизационном аукционе Марыливское МПД и хранения спирта (Тернопольская область), стартовая цена выросла в 2,2 раза – с 54,7 млн грн до 120 млн грн.

Шестой объект “Укрспирта” “ушел с молотка” за цену, почти в три раза выше стартовой. Госпредприятие во Львовской области приобрело ООО “ФИНАНС-СЕРВИС ПЛЮС”.

Ранее инвесторов нашли Немировское, Артемовское, Овечацкое, Лопатинское и Бершадское МПД.

Сообщалось, что за 9 месяцев текущего года “Укрспирт” получил на 63,4% больше чистой прибыли, чем за соответствующий период 2019 года.

Накануне не состоялся аукцион по продаже Хоростковского спиртзавода, его выставят на повторный аукцион со снижением стартовой цены.