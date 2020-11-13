Мэр Львова Садовой объявил субботы и воскресенья рабочими, чтобы не соблюдать карантин выходного дня

Во Львове исполком горсовета объявил все субботы и воскресенья до 30 ноября рабочими днями. Таким образом местные власти планируют обойти решение Кабмина о введении карантина выходного дня.

Об этом в Facebook в пятницу, 13 ноября, сообщил мэр Львова Андрей Садовой.

«Только что закончилось заседание исполкома. Приняли решение, что до 30 ноября суббота и воскресенье на территории Львова объявлены рабочими днями для заведений общественного питания, торгово-развлекательных центров, учреждений культуры, спортивных залов, фитнес-центров и рынков. Это означает, что во Львове невозможно ввести карантин «выходного дня», у нас нет выходных. Люди имеют право на труд», — написал Садовой.

В документе также указано, что все перечисленные субъекты хозяйствования обязаны неуклонно соблюдать противоэпидемические меры. Также львовские власти планируют обратиться к Кабмину с требованием отменить постановление о карантине выходного дня.

«Оставляю скан решения Исполнительного комитета. В случае, если завтра кто-то будет пытаться мешать вам работать, покажите им это решение и обращайтесь на горячую линию по телефону 1580. Наши юристы будут помогать защитить ваши права», — заявил мэр Львова.