Города, которые отказываются вводить карантин выходного дня: список

В регионах продолжаются протесты в связи с введением жесткого карантина на выходные.

Карантин выходного дня отказались вводить ряд городов, объясняя это тяжелыми последствиями для экономики. Премьер-министр Денис Шмыгаль уже отреагировал на решения мэров и заявил, что у них нет полномочий запрещать действие решений правительства.

Усиливать карантин отказались

Львов;

Мукачево;

Черкассы;

Тернополь;

Краматорск;

Славянск;

Ровно;

Житомир;

Мариуполь.

Мэры вышеперечисленных городов заявляют, что введение карантина выходного дня не спасет эпидемситуации, но последствия для городских бюджетов будут значительными.

Тем временем в регионах продолжаются протесты в связи с введением жесткого карантина на выходные — митингуют в Харькове, Запорожье, Черкассах, Кременчуге.

Напомним, 11 ноября Кабмин ввел с 14 ноября карантина выходного дня. Дополнительно к ограничениям, предусмотренным в будни, в выходные будет запрещена деятельность заведений питания, торговых центров, культурных заведений, спортзалов, фитнес-центров, учреждений размещения, в том числе гостиниц (кроме тех, которые выполняют социальные функции). Будут работать продуктовые магазины, аптеки и транспорт.

Тем временем на сайте президента Украины Владимира Зеленского создали петицию с требованием отменить карантин выходного дня. Автор петиции Екатерина Егорова считает, что введение таких ограничений не снизит динамику распространения коронавируса и будет иметь катастрофические последствия для экономической и культурной жизни Украины. Петиция опубликована на сайте главы государства.