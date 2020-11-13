Меланья Трамп появилась в компании молодого военного (фото)

Меланья Трамп подогрела слухи о разводе с нынешним президентом. Читай, чтобы узнать больше.

Супруга президента США Дональда Трампа Меланья после оглашения результатов выборов, которая по слухам СМИ намерена развестись с мужем, появились на публике в компании молодого военного.

Как пишет издание Daily Mail, Меланья Трамп проигнорировала нынешнего президента на церемонии возложения венков на кладбище в Арлингтоне в День ветеранов. В частности, жена 45 американского президента Дональда Трампа шла под руку с молодым офицером, а 45-й президент во время мероприятия стоял в одиночестве. На церемонии супруги не разговаривали.

По информации СМИ, Дональд Трамп предпочел не произносить речь. Американский президент стоял молча, пока играл гимн, а потом прикоснулся к венку во время минуты молчания.

: showbiz.clutch.ua