В ОП опровергли «заоблачные тарифы» на лечение Зеленского в «Феофании»

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отрицает, что на лечение президента Владимира Зеленского от COVID-19 в больнице «Феофания» действуют «заоблачные тарифы».

Как сказал он в комментарии «Интерфакс-Украина», такие сообщения абсолютно не соответствуют действительности.

«Более того, скажу, что в столице далеко не «Феофания» держит первенство по стоимости одного дня лечения коронавирусного пациента», – добавил Подоляк.

По его словам, единственное отличие пребывания Зеленского в «Феофании» от любого другого пациента – это наличие у него коммуникационного оборудования и линий спецсвязи для работы онлайн.

Подоляк напомнил, что стоимость одного дня пребывания президента в клинике, включая врачебное наблюдение, диагностические процедуры, использование клинических препаратов, составляет 7,8 тыс. грн, и это стандартный «лечебный пакет», который получает любой пациент.

«На сегодняшний день в «Феофанию» госпитализировано порядка 120 человек с коронавирусной инфекцией. И для каждого из них стоимость одного дня лечения составляет примерно такую же сумму. Небольшая итоговая разница определяется интенсивностью применения лечебных препаратов и несущественными изменениями в карте медпрепаратов», – подчеркнул он.