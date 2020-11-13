Минздрав обновил «красный» и «зеленый» списки стран по распространению Covid-19

Министерство здравоохранения Украины обновило списки стран «красной» и «зеленой» зоны. Небезопасными по уровню распространения коронавирусной болезни остаются Польша, Грузия и Испания.

Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Так, в «красной» зоне остались Армения, Северная Македония, Болгария, Словения, Великобритания, США, Черногория, Испания, Франция, Чехия, Италия, Грузия, Польша. Всего в этом списке 45 стран мира.

К странам «зеленой» зоны отнесены Багамские острова, Ирландия, Албания, Сербия, Ирак, Иран, Турция, Египет, Казахстан, Беларусь, Сейшельские острова, Коморские острова, Мальдивы, Кения, Мексика, Бразилия, Израиль, Россия, Канада, Китай, Германия, Кипр и Тунис.

В Украине показатель заболеваемости за последние 14 дней на 100 тыс. населения составляет 342,5.

Стоит отметить, что все прибывающие в Украину из «красной» зоны обязаны пойти на 14 дней на изоляцию или в течение суток сдать ПЦР-тест на Covid-19. Также можно приехать в Украину с готовым тестом, который сделан не позднее чем за 48 часов до пересечения границы.