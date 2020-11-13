Из семи пунктов пропуска на Донбассе пропуск граждан осуществляется только в двух — Госпогранслужба

Несмотря на то, что Украина объявила об открытии всех пунктов пропуска на Донбассе с 10 ноября, пропуск граждан через линию разграничения на сегодня осуществляется только в двух — в КПВВ «Станица Луганская» и «Новотроицкое».

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр Восточного регионального управления Госпогранслужбы.

Так, по данным пограничников, с украинской стороны на Донбассе открыто семь КПВВ, они работают с 08:00 до 16:00. Впрочем, фактический пропуск граждан осуществляется только в контрольных пунктах въезда-выезда «Станица Луганская» в Луганской области и «Новотроицкое» в Донецкой.

При этом пересечь линию разграничения в КПВВ «Новотроицкое» можно дважды в неделю, в понедельник и пятницу, так как только в эти дни людей пропускают со стороны неподконтрольной территории.

Также пограничники приводят статистику за неделю: