Из семи пунктов пропуска на Донбассе пропуск граждан осуществляется только в двух — Госпогранслужба

Несмотря на то, что Украина объявила об открытии всех пунктов пропуска на Донбассе с 10 ноября, пропуск граждан через линию разграничения на сегодня осуществляется только в двух — в КПВВ «Станица Луганская» и «Новотроицкое».
Об этом в Facebook сообщает пресс-центр Восточного регионального управления Госпогранслужбы.
Так, по данным пограничников, с украинской стороны на Донбассе открыто семь КПВВ, они работают с 08:00 до 16:00. Впрочем, фактический пропуск граждан осуществляется только в контрольных пунктах въезда-выезда «Станица Луганская» в Луганской области и «Новотроицкое» в Донецкой.
При этом пересечь линию разграничения в КПВВ «Новотроицкое» можно дважды в неделю, в понедельник и пятницу, так как только в эти дни людей пропускают со стороны неподконтрольной территории.
Также пограничники приводят статистику за неделю:
- в КПВВ «Станица Луганская» на вход с временно неподконтрольной территории Украины оформлен 821 человек, на выход — 1074 человека;
- в КПВВ «Новотроицкое» на выезд оформлено 230 граждан и 36 транспортных средств на въезд — 77 человек и 9 транспортных средств;
- в КПВВ «Золотое» — 3 человека и в КПВВ «Счастье» — 11 человек были оформлены на выход, однако на неподконтрольной территори их не пропустили, и они вернулись;
- в КПВВ «Гнутово», «Марьинка» и «Майорское» граждане для пересечения линии разграничения не прибывали.