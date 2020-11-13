«Скоро станет просто Зеленским, а не Президентом». Лукашенко жестко высказался в адрес Зеленского

Александр Лукашенко довольно жестко высказался в адрес президента Украины Владимира Зеленского во время сегодняшнего большого общения с журналистами.

Журналист телеканала «112 Украина» спросил Бацьку об отношении к тому, что Зеленский решил официально не называть Лукашенко президентом Беларуси.

«Володе Зеленскому надо сейчас опасаться, чтобы его кто-то не назвал просто Зеленским, а не президентом. По-моему все к тому идет. Из 70 с лишним процентов он обвалился, вот недавно там… кто 22, кто 28, кто 30 дает процентов. Надо умудриться, чтобы за полтора-два года обвалить доверие к себе со стороны народа. Поэтому, грубо скажу,- чья бы корова мычала, а Зеленского — молчала», — заявил Лукашенко.