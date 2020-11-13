Среди стрелков по полицейским в Киеве оказался победитель конкурса «Мистер Украина»: новые подробности о резонансном ЧП

Все трое задержанных после стрельбы по патрульным полицейским в Киеве имели криминальное прошлое и были судимы. Причем один из них был «Мистером Украина» и участником международного конкурса красоты.

Стрелял в полицейского и бросил маленькую дочку

43-трехлетний Марьян Маковский из Каменец-Подольского Хмельницкой области был объявлен в розыск в 2017 году как лицо, скрывающееся от органов досудебного расследования.

Однако в публичной базе розыска МВД его нет, однако осталась информация на сайте «Миротворец».

Марьяна Маковского разыскивали по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами).

Судя по всему, именно Маковский стрелял в полицейского. В Нацполиции также подтвердили, что мужчина, который ранил полицейского, находится в розыске за незаконное обращение с оружием. Кроме того, ранее он был судим за совершение убийства и разбоя.

Как выяснил OBOZREVATEL, в апреле 2019 года Маковский был лишен родительских прав.

Причем в решении Каменец-Подольского горрайонного суда указано, что суд не принял во внимание справку ГУНП в Хмельницкой области о том, что ответчик с 2017 года находится в розыске. Выяснилось, что ребенок ответчика с 2010 года не видел отца и не знает, как тот выглядит – он вообще не выполнял родительских обязанностей.

«Мистер модель» попал под плохое влияние

Второй задержанный, по информации источников OBOZREVATEL – 28-летний Петр Мацак из Ужгорода.

В 18 лет он стал соучредителем творческого центра «Стар Тайм» (Мукачевский район Закарпатской области). А в 2010 г. он засветился на телевидении и в прессе как победитель конкурса «Мистер Украина», а затем и как участник международного конкурса красоты «Mister International 2010», который проходил в Джакарте (Индонезия).

Как рассказал OBOZREVATEL глава творческого центра «Стар Тайм», в котором остается соучредителем Петр Мацак, их пути давно разошлись.

Он подтвердил, что Мацак действительно был участником конкурсов красоты, а затем некоторое время работал за границей.

По его информации Петр давно живет в Киеве, также мужчина сообщил, что у парня были «проблемы с полицией», тот попал под плохое влияние.

В открытом доступе есть информация о том, что в 2015 году Мацак и еще два человека проходили по делу о кражах в домах.

Все трое были приговорены к пяти годам лишения свободы, однако двое легко отделались – суд назначил испытательный срок в полтора года.

Третий задержанный 13 ноября в Киеве – 43-летний Валерий Зиков из Хмельницкой области. По информации источников OBOZREVATEL, в 2008 году мужчина был осужден по ч. 2 ст. 186 (грабеж) УК Украины.