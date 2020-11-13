IQ дитини можна визначити за сном

Діти, які краще сплять (тобто, менше прокидаються вночі) і ті, хто прокидається раніше, мають більше сірої речовини в мозку (зокрема, в восьми ділянках кори і в гіпокампі), краще вчаться і мають більш високі рівень інтелекту (IQ) .

Це було продемонстровано вченими з Дослідницького інституту Університету спорту і здоров’я (iMUDS) і Центру досліджень розуму, мозку і поведінки (CIMCYC), які входять до складу Університету Гранади (UGR). Вчені керують дослідженням ActiveBrains, главою якого став Франсіско Ортеги. У ньому беруть участь більше сотні дітей з надмірною вагою або ожирінням.

Результати роботи були представлені в журналі Pediatric Obesity. Дослідження показало, що ділянки мозку, пов’язані зі сном у дітей, включають: скроневу, тім’яну, лобову і підкіркову.

“Наші дослідження показують, що сон пов’язаний з великим вмістом сірої речовини в деяких ділянках мозку, які важливі для кращої успішності і когнітивного розвитку”, – зазначає Хайро Ідальго Мігелес, науковий співробітник відділу фізичного виховання і спорту UGR і головний автор цієї роботи.

: zdorovia.com.ua

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