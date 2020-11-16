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Закарпатская таможня массово штрафует “евробляхеров“

16.11.2020

Закарпатская таможня за первые десять месяцев 2020 года составила 570 административных протоколов за нарушение таможенных правил «евробляхерами». По 90 протоколам штраф в 170 тысяч гривен подтвержден судом.

В частности, по 90 административным протоколам, составленных за нарушение ст. 470 Таможенного кодекса, суд подтвердил штрафы на общую сумму в 15,3 млн гривен.

Кроме того, в 144 административных делах суд постановил за нарушение ст. 470 Таможенного кодекса конфисковать автомобили с еврономерами.

В свою очередь, за нарушение ст. 481 Таможенного кодекса (нарушение сроков пребывания в Украине авто на иностранных номерах) за первые десять месяцев 2020 года Закарпатская таможня составила 591 административный протокол. Из них в 41 случае суд наложил штраф в размере 170 тысяч гривен, а еще в 37 случаях были конфискованы автомобили.

Как видите, суды продолжают массово штрафовать владельцев автомобилей с иностранной регистрацией. И это несмотря на то, что активисты-евробляхеры в прошлом году договорились с МВД о том, что до принятия закона про доступную растаможку их не будут привлекать к ответственности.

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