В Киеве из-за коронавируса отменили районный этап олимпиад для школьников

В Киеве из соображений безопасности детей было решено отменить ІІ (районный) этап ученических олимпиад.

Об этом сообщается в Фейсбук Киевской городской госадминистрации со ссылкой на слова и.о. первого заместителя председателя КГГА Валентина Мондриевского.

Как сказал чиновник, обычно районный этап ученических олимпиад проходит в школах столицы в выходные дни. В нем одновременно участвуют более 40 000 учеников разного возраста, 3000 педагогов и 2,5 тысячи работников технического обслуживания из разных школ района.

«Однако из-за стремительного увеличения новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 в Киеве, требований карантина выходного дня и большого количества участников олимпиад было принято взвешенное решение. В этом году ученические олимпиады проводить без второго этапа», — отметил Мондриевский.

Вместе с тем в КГГА напомнили, что в Киеве уже 20 лет нет ограничений на участие учеников в III (городском) этапе олимпиад, приобщиться к которому может каждый желающий. А городской этап олимпиад, который традиционно проходит в январе-феврале, в 2021 году в столице состоится дистанционно.

«Сейчас Департамент образования и науки уже поручил Институту последипломного образования Киевского университета имени Бориса Гринченко разработать условия и модель проведения III (городского) этапа с использованием современных технологий», — сообщил Мондриевский.