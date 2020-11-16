Археологи раскопали римскую виллу, которая проливает свет на завоевание Британии

Археологи обнаружили на северо-востоке Уэльса остатки римской виллы, исследование которой меняет существующие представления о тех временах.

Как пишет Еxpress, раскопки, после дистанционного обследования с помощью спутниковых наблюдений, провели эксперты из Музея Рексхэма, Университета Честера и Археологической службы Запада.

Они обнаружили остатки нескольких каменных и черепичных построек, окружавших двор и артефакты, относящиеся к периоду с первого по четвертый век, что совпало с приходом римлян в 43 году нашей эры. Продвигаясь, они строили виллы, большинство из которых использовались как фермерские хозяйства.

Однако некоторые виллы отличались более грандиозным дизайном, и команда считает, что последняя находка – одна из них.

“Это захватывающее открытие потенциально меняет наше понимание северо-восточного Уэльса после римского завоевания. Предыдущие интерпретации предполагают, что большинство людей в этой области жили либо в поселениях, связанных с римскими военными объектами, либо в довольно простых усадьбах … Исследование виллы ставит под сомнение это мнение”, – отметила доктор Кэролайн Падни, старший преподаватель археологии Честерского университета.