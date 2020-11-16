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«Неблагодарного» Сенцова резко раскритиковали в сети за пост об «адекватных руководителях»

17.11.2020

Режиссер Олег Сенцов, вернувшийся в сентябре 2019 из российской колонии, не очень жалует нынешнюю украинскую власть. После президентских выборов в США и Молдове Сенцов написал у себя в Facebook, что гражданам этих стран удалось выбрать себе адекватную власть. Он также выразил надежду, что и украинцам когда-то повезет в этом.

Реакция Сенцова вызвала критику у его подписчиков. Режиссера сравнили с экс-нардепом Надеждой Савченко, которая выступала сначала против освободившего ее президента Порошенко, а сейчас критикует власть Зеленского.

В вину Сенцову ставят то, что он, ругая власть, взял деньги у государства на фильм. Как известно, Госагентство Украины по вопросам кино выделило 25 млн 100 тысяч гривен на фильм Олега Сенцова «Носорог».

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