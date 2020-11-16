В Украине предложили запретить рекламу вдоль автодорог

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №4348, который предусматривает запрет рекламы вдоль автомобильных дорог. Предполагается, что это поможет снизить количество ДТП.

Авторы законопроекта исходят из того, что сейчас в Украине вдоль дорог общего пользования установлено более 6 тысяч средств наружной рекламы. Из них более 4 тысяч – вдоль дорог международного значения. При этом более половины из них уставлены с нарушением действующих нормативно-правовых актов.

Кроме того, исследования показали, что внешняя реклама отвлекает от управления автомобилем около 34% украинских водителей. 22% водителей признались, что наружная реклама мешает воспринимать дорожные знаки, а 26% респондентов сказали, что наружная реклама ночью их ослепляет.

Авторы законопроекта отметили, что опыт некоторых европейских стран показывает, что отсутствие вдоль дорог наружной рекламы снижает количество ДТП.

Сейчас законопроект №4348 передан в профильный комитет Верховной Рады для ознакомления.