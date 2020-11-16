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Муж Венедиктовой «срубил по-легкому» 750 тысяч гривен: журналисты раскрыли схему

17.11.2020

Муж генпрокурора Ирины Венедиктовой Денис Колесник провернул схему с увольнением и восстановлением в должности, в результате которой получил 750 тысяч гривен из бюджета. 

Расследование провели журналисты Bihus.info.

По информации расследователей, Денис Колесник, занимавший пост заместителя начальника департамента киберполиции, уволился со службы и восстановился на работе через 10 дней.

При этом ему заплатили, кроме положенного жалованья, разовую финансовую помощь, премию и другие выплаты в сумме приблизительно 750 тысяч гривен.

 

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