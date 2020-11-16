В Раде хотят заставить «Укрнафту» вернуть 9 миллиардов долгов и направить их в коронавирусный фонд

Бюджетный комитет Верховной Рады завершил работу над законопроектом №4119, который касается рынка природного газа. Документ позволит стянуть гигантский долг «Укрнафты» без юридических проволочек. Полученные деньги направят в коронавирусный фонд и погашение других долгов — по зарплате.

Об этом написал в Фейсбук глава комитета Юрий Аристов.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, налоговый долг «Укрнафты» составляет 30,35 млрд грн. По словам Аристова, одобрение этого важного документа пополнит ковидный фонд на 8,9 млрд грн, а также позволит до конца года израсходовать 1,4 млрд грн на погашение задолженности горнякам, возникшей еще с сентября.

«Также Комитет согласовал выделение 2,15 млрд грн Министерству здравоохранения на программы, направленные против эпидемии COVID-19», — сообщил глава комитета.

Из этих денег на 1 млрд будут приобретены экспресс-тесты, чья точность достигает 97-98%. В первую очередь их получат семейные врачи, мобильные бригады медиков и скорая помощь.

Во-вторых, дополнительная субвенция в размере 896 млн грн поступит в области на обеспечение подачи кислорода к койкам в стационарах. (В октябре комитет уже распределил на эти цели 571 млн грн, но с тех пор потребности областей значительно возросли.)

В-третьих, 213 млн грн поступит в области на приобретение лабораторного оборудования для тестирования в медицинских учреждениях коммунальной формы собственности, а еще 46 млн грн — на расходные материалы для тестирования доноров крови, сообщил Аристов.