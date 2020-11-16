В Симферополе будут подавать воду только 4 часа в сутки

В столице временно оккупированного Россией Крыма Симферополе решили подавать воду для жителей только 4 часа каждые сутки. Об этом сообщает коммунальное предприятие оккупантов «Вода Крыма».

Уточняется, что такие ограничения оккупанты вынуждены вводить из-за «критических уровней водохранилищ и недопущения мертвых объемов».

Также сообщается, что данные ограничения будут функционировать до «реализации мероприятий по стабилизации водоснабжении». Новый график подачи воды в оккупированном Россией Симферополе будет действовать уже с 17 ноября.

Со вторника по четверг оккупанты будут подавать жителям воду с 6 до 8 утра, а также с 18 до 20 часов вечера. В пятницу, субботу и воскресенье вода будет подаваться с 18 до 22 часов вечера.

«График подачи воды в понедельник будет определен в течение недели в процессе тестирования», — сказано в сообщении.