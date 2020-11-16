Повінь – зміна системи

Menu
Close

Названы дешевые авто, которые долго служат и почти не ломаются

17.11.2020

Ассоциация технического надзора Германии (TUV) составила список самых недорогих в эксплуатации автомобилей. Об этом сообщают на сайте vdtuev.de, информирует enovosty.com/news.

Эксперты проверили 8,8 млн машин. Из этого списка они выделили самые надежные, которые имеют низкий уровень дефектов по истечению трех лет эксплуатации:

Opel Adam (коэффициент дефектов составил 3,7%);
Honda Jazz (3,9%);
Mazda 2 (4,5%);
Через семь лет использования:

Opel Adam (коэффициент дефектов составил 10,3%);
Mazda 2 (10,5%);
Honda Jazz (11,7%).
Специалисты привели пример, что средний уровень дефектов по всем автомобилям в возрасте от 3 до 11 лет составляет 19,9%.

Читайте також:   Маккейн заявив, що команда Трампа затягує реалізацію санкцій проти Росії
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *